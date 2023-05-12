"Тоттенхэм" принял решение по Лангле, который арендован у "Барселоны"

“Тоттенхэм” собирается выкупить трансфер французского защитника Клемана Лангле, который арендован у “Барселоны”, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, у английского клуба нет приоритетного права на выкп футболиста. Поэтому клубам придется провести переговоры по сумме трансфера.

В нынешнем сезоне 27-летний Лангле провел за “Тоттенхэм” 32 матча во всех турнирах, забил один мяч и отдал две голевые передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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