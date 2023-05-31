"Тоттенхэм" принял решение по Кулушевски, который арендован у "Ювентуса"

Лондонский “Тоттенхэм” собирается выкупить у туринского “Ювентуса” арендованного шведского вингера Деяна Кулушевски, сообщает журналист Дэн Килпатрик в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб заплатит за футболиста 35 миллионов евро. Стоит отметить, что аренда шведа была инициативой бывшего главного тренера клуба Антонио Конте.

В нынешнем сезоне 23-летний Кулушевски провел за “Тоттенхэм” 37 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал восемь результативных передач. Его контракт с “Ювентусом” действует до лета 2024 года.

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