"Тоттенхэм" принял решение по Кейну
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен
Лондонский “Тоттенхэм” не хочет расставаться с нападающим Харри Кейном, сообщает The Athletic.
По сведениям источника, английский клуб начал переговоры с футболистом о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. Впрочем, пока что стороны далеки от договоренности.
Ранее сообщалось, что форвардом интересуются “Реал”, “Манчестер Юнайтед" и “Бавария”.
В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи.
Не пропустите: Феерия "Арсенала", тяжелая победа "Манчестер Сити", провал "Ливерпуля": результаты 27-го тура АПЛ.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:15 В сборную Украины на матч с Англией довызваны два футболиста
Новости футбола Сегодня, 09:22 ПСЖ может расстаться с Месси
Новости футбола Сегодня, 04:00 Феерия "Арсенала", тяжелая победа "Манчестер Сити", провал "Ливерпуля": результаты 27-го тура АПЛ
Новости футбола Вчера, 17:58 "Барселона" одержала тяжелую победу в Бильбао
Новости футбола Вчера, 17:38 "Ювентус" одержал результативную победу в Серии А
Новости футбола Вчера, 15:28 "Рома" Моуринью дома проиграла середняку Серии А
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:41 Стали известны подробности новой травмы Погба Новости футбола Сегодня, 14:30 "Тоттенхэм" принял решение по Кейну Новости футбола Сегодня, 14:15 В сборную Украины на матч с Англией довызваны два футболиста Новости футбола Сегодня, 11:29 "Челси" летом может продать 12 футболистов Новости футбола Сегодня, 10:30 Неймар определился со своими целями в ПСЖ Новости футбола Сегодня, 09:50 "Манчестер Юнайтед" теряет молодого таланта Новости футбола Сегодня, 09:22 ПСЖ может расстаться с Месси Новости футбола Сегодня, 08:10 Феерии ПСВ и "Аякса", победы "Фейеноорда" и АЗ: результаты 25-го тура чемпионата Нидерландов Новости футбола Сегодня, 07:30 Звезда "Ливерпуля" стал жертвой ограбления Новости футбола Сегодня, 06:50 "Хоккейная" победа "Баварии", потеря Дортмунда, успех "РБ Лейпциг": результаты 24-го тура Бундеслиги
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Милан - Салернитана 13 марта 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Жирона - Атлетико 13 марта 2023 года Футбол 14 мар 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - РБ Лейпциг 14 марта 2023 года Футбол 14 мар 2023 Прогноз на матч Порту - Интер 14 марта 2023 года Футбол 15 мар 2023 Прогноз на матч Реал Мадрид - Ливерпуль 15 марта 2023 года Футбол 15 мар 2023 Прогноз на матч Наполи - Айнтрахт 15 марта 2023 года