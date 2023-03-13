"Тоттенхэм" принял решение по Кейну

Лондонский “Тоттенхэм” не хочет расставаться с нападающим Харри Кейном, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, английский клуб начал переговоры с футболистом о продлении контракта, который истекает летом 2024 года. Впрочем, пока что стороны далеки от договоренности.

Ранее сообщалось, что форвардом интересуются “Реал”, “Манчестер Юнайтед" и “Бавария”.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи.

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