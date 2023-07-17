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"Тоттенхэм" принял окончательное решение по Харри Кейну

Новости футбола Сегодня, 15:28
"Тоттенхэм" принял окончательное решение по Харри Кейну Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Лондонский “Тоттенхэм” не будет продавать нападающего Харри Кейна в летнее трансферное окно, сообщает твиттер Bayern & Germany.

По сведениям источника, руководство английского клуба будет отклонять каждое предложение мюнхенской “Баварии”, которая готова заплатить за него около 100 миллионов евро. “Тоттенхэм” надеется, что форвард согласится продлить контракт, который истекает летом 2024 года. Лондонский клуб готов увеличить в два раза зарплату игрока, который сейчас получает около 12 миллионов евро в год.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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