"Тоттенхэм" придумал способ, как сохранить Харри Кейна

Лондонский “Тоттенхэм” надеется сохранить в команде нападающего Харри Кейна, сообщает The Guardian.

По сведениям источника, английский клуб предложил футболисту новый контракт со значительным повышением зарплаты. Сейчас форвард зарабатывает 12 миллионов евро в год. Контракт игрока с клубом действует до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на форварда является “Бавария”. Также Кейн входит в сферу интересов “Манчестер Юнайтед” и “Реала”. “Тоттенхэм” не хочет продавать форварда, но может согласиться на трансфер за 90-100 миллионов евро.

В минувшем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. За сборную Англии он выступает с 2015 года. Всего он провел за национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.

“Тоттенхэм” в минувшем сезоне финишировал на восьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Таким образом, лондонский клуб не сумел пробиться в еврокубки.