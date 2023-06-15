"Тоттенхэм" предложил около 60 млн евро за двух игроков "Лестера"

“Тоттенхэм” хочет купить двух полузащитников “Лестера” - Харви Барнса и Джеймса Мэддисона, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, лондонский клуб предложил за двух футболистов 58 миллионов евро. Впрочем, данная сумма, скорее всего, не устроит “лис”. Год назад “Лестер” хотел получить за каждого из этих игроков по 70 миллионов евро. Впрочем, клуб вылетел из Премьер-лиги, поэтому цена может снизиться.

В нынешнем сезоне 26-летний Мэддисон провел за “Лестер” 32 матча во всех турнирах, забил 10 голов и отдал девять результативных передач. 25-летний Барнс забил 13 голов и отдал три результативные передачи в 40 матчах за “Лестер”.