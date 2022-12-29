"Тоттенхэм" предложил 15 млн евро за хавбека "Барселоны"
Новости футбола Сегодня, 16:42
Фото: инстаграм Франка Кессье/Автор неизвестен
“Тоттенхэм” проявляет интерес к ивуарийскому полузащитнику “Барселоны” Франку Кессье, сообщает Sport.es.
По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно и предложил за него 15 миллионов евро. Каталонцы могут согласиться на трансфер, так как это позволить им сократить зарплатную ведомость. Впрочем, проблемой может стать тот факт, что африканец не хочет менять клуб.
В нынешнем сезоне 26-летний Кессье провел за “Барселону” 13 матчей во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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