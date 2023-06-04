"Тоттенхэм" потребует от "Реала" огромную сумму за Кейна

Лондонский “Тоттенхэм” собирается потребовать от мадридского “Реала” огромную сумму за нападающего Харри Кейна, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить за футболиста не менее 200 миллионов фунтов (232 миллиона евро). Если “Реал” заплатит данную сумму, то трансфер англичанина станет рекордным в истории, опередив даже переход бразильца Неймара из “Барселоны” в ПСЖ (222 миллиона евро).

“Тоттенхэм” намерен воспользоваться тем, что Кейн является приоритетной целью для “Реала”, которому очень нужен нападающий из-за ухода Карима Бензема.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 49 матчей во всех турнирах, забил 32 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.