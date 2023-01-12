"Тоттенхэм" потеряет звездного футболиста летом

Вингер “Тоттенхэма” Лукас Моура покинет команду после истечения срока контракта.

Как сообщает Globo Esporte, летом 2023 года звездный бразилец получит статус свободного агента.

Футболист уже говорил, что хотел бы вернуться в “Сан-Паулу”, где он и начинал карьеру.

Также у Моуры есть предложения из США, Англии, Италии, Испании, Катара и Саудовской Аравии.

В текущем сезоне бразилец сыграл в 13 матчах за свой клуб.