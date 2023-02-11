"Тоттенхэм" потерпел разгромное поражение в матче Премьер-лиги

В матче 23-го тура чемпионата Англии “Лестер” на своем поле разгромил “Тоттенхэм” со счетом 4:1.

Победу хозяевам принесли голы Нампалиса Менди, Джеймса Мэддисона, Келечи Ихеаначо и Харви Барнса. У гостей отличился Родриго Бентанкур.

“Лестер”, набрав 24 очка, вышел на 13-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 39 очками остался на пятой позиции.

“Лестер” – “Тоттенхэм” - 4:1 (3:1)

Голы: Бентанкур, 14 - 0:1, Менди, 23 - 1:1, Мэддисон, 25 - 2:1, Ихеаначо, 45 - 3:1, Барнс, 81 - 4:1

“Лестер”: Уорд, Кастань, Фас, Суттар, Кристиансен, Менди (Ндиди, 69), Мэддисон (Рикарду Перейра, 88), Барнс, Дьюзбери-Холл, Ихеаначо (Варди, 77), Тете (Прат, 77).

“Тоттенхэм”: Форстер, Порро (Эмерсон, 75), Дайер, Дэвис, Танганга (Санчес, 76), Перишич (Ришарлисон, 75), Хейбьерг, Бентанкур (Сарр, 65), Кулусевски (Данджума, 79), Сон Хын Мин, Кейн.

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