Тоттенхэм положил глаз на одного з лучших нападающих АПЛ

Тоттенхэм положил глаз на форварда Борнмута Доминика Соланке, о чем сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

“Шпоры” изучают варианты приобретения нового нападающего и потенциально еще одного вингера, исходя из возможностей.

Лондонский клуб добавил Доминика в свой шорт-лист, но предложений Борнмуту еще не поступало.

Отмечается, что “шпорам” будет сложно провернуть эту сделку, поскольку форвард он является ключевым игроком для “вишен”.

В прошлом сезоне Соланке стал одним из лучших бомбардиров АПЛ. 26-летний нападающий забил 19 голов в 38 встречах чемпионата Англии, чем привлек внимание топ-клубов своей страны.

Напомним, что в конце июля Тоттенхэм объявил о подписании “нового Сона”.