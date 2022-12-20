"Тоттенхэм" пойдет на серьезные меры, чтобы удержать Конте

Лондонский “Тоттенхэм” намерен продлить контракт с главным тренером Антонио Конте, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб готов увеличить зарплату специалиста до 15 миллионов евро в год. Кроме того, лондонцы готовы купить двух новых футболистов в зимнее трансферное окно. Впрочем, итальянский специалист пока что не спешит продлевать соглашение, так как он ждет гарантий усиления состава следующим летом. Его нынешний контракт истекает летом 2023 года.

53-летний Конте тренирует “Тоттенхэм” с ноября 2021 года. В прошлом сезоне лондонский клуб под его руководством финишировал на четвертой позиции в Премьер-лиги. В нынешнем сезоне “шпоры” также занимают четвертое место в АПЛ.

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