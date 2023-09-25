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Тоттенхэм подписал 16-летнего хорвата

Новости футбола Сегодня, 09:53
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Тоттенхэм подписал 16-летнего хорвата Тоттенхэм подписал 16-летнего хорвата

Тоттенхэм подписал молодого игрока Хайдука Сплит Луку Вушковича, сообщили на официальном сайте клуба.

Достигнута договоренность Тоттенхэма и команды Хайдук Сплит о трансфере 16-летнего защитника. Он присоединится к Шпору в 2025 году. Соглашение хорвата с лондонским клубом будет действовать до 2030-го. Он дебютировал на профессионале в феврале 2023 года и стал самым молодым игроком, игравшим в высшем дивизионе Хорватии. В следующем месяце он забил свой первый гол в ворота НК Осиек, став самым молодым бомбардиром в истории клуба.

На сегодняшний день он провел 11 матчей за хорватскую команду во всех турнирах, забив один гол, а в прошлом сезоне помог команде выиграть Кубок Хорватии. Лука также сыграл ключевую роль в пути молодежной команды до 19 лет в финал Юношеской лиги УЕФА 2022/23, где они заняли второе место. На молодежном уровне Лука провел пять матчей за сборную Хорватии до 17 лет, забив один гол.

Однако в нынешнем сезоне он еще не играл из-за травмы.

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