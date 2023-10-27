Тоттенхэм победил Кристал Пэлас с минимальным счетом

Тоттенхэм отправился в гостевой матч против Кристал Пэлас в рамках десятого тура Английской Премьер-лиги.

В первом тайме "шпоры" контролировали мяч гораздо больше, но не создавали острых моментов возле ворот Кристал Пэлас. Более того, Тоттенхэм не выполнил ни одного удара в створ ворот, в то время как хозяева дважды попытались поразить ворота. Голи так и не были забиты.

После перерыва "шпоры" стали более опасными, и уже на 53-й минуте открыли счет благодаря автоголу Ворда. Через 13 минут Тоттенхэм удвоил преимущество. Сон Хин Мин забил гол и закрепил преимущество гостей.

Кристал Пэлас вернул интригу в матче уже в компенсированное время. Однак им всё равно не хватило времени, чтобы отыграться. Тоттенхэм удержал преимущество и победил со счетом 2:1. "Шпоры" продолжают лидировать в турнирной таблице, имея 26 очков.

АПЛ. Десятый тур

Кристал Пэлас - Тоттенхэм - 0:2

Голы: 0:1 - 53 Ворд (автогол), 0:2 - 66 Сон Хин Мин