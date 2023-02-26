"Тоттенхэм" переиграл "Челси" в лондонском дерби
Новости футбола Сегодня, 10:29
Фото: твиттер Тоттенхэма/Автор неизвестен
В матче 25-го тура состоялось лондонское дерби - “Тоттенхэм” на своем поле обыграл “Челси".
Встреча завершилась со счетом 2:0.
В составе хозяев поля забивали воспитанники клуба - Скипп и Кейн.
Отметим, что после 25 туров “Тоттенхэм” идет на 4-й строчке турнирной таблицы, в то время как “Челси” расположился на 10-м месте.
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