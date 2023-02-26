"Тоттенхэм" переиграл "Челси" в лондонском дерби

В матче 25-го тура состоялось лондонское дерби - “Тоттенхэм” на своем поле обыграл “Челси".

Встреча завершилась со счетом 2:0.

В составе хозяев поля забивали воспитанники клуба - Скипп и Кейн.

Отметим, что после 25 туров “Тоттенхэм” идет на 4-й строчке турнирной таблицы, в то время как “Челси” расположился на 10-м месте.