"Тоттенхэм" определился с новым главным тренером

Главный тренер “Селтика” из Глазго Ангелос Постекоглу возглавит лондонский “Тоттенхэм”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился с австралийским специалистом о подписании контракта до лета 2025 года с возможностью продления еще на год. “Тоттенхэм” заплатит определенную компенсацию за тренера, который до сих пор не имеет лицензии UEFA Pro.

“Селтик” под руководством 57-летнего Постекоглу стал чемпионом Шотландии, выиграл Кубок Шотландии и Кубок шотландской лиги.