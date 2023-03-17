"Тоттенхэм" определился с будущим Кейна

“Тоттенхэм” не собирается расставаться с нападающим Харри Кейном в летнее трансферное окно, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонский клуб не продаст игрока, хотя его контракт истекает летом 2024 года. Руководство “шпор” надеется подписать с форвардом новое соглашение.

Ранее сообщалось, что интерес к игроку проявляют “Бавария”, “Манчестер Юнайтед” и “Реал”.

В нынешнем сезоне 29-летний Кейн провел за “Тоттенхэм” 38 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал четыре результативные передачи.

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