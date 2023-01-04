"Тоттенхэм" одержал крупную победу в лондонском дерби

В матче 19-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” на выезде разгромил “Кристал Пэлас” со счетом 4:0.

Победу гостям принесли дубль Харри Кейна, голы Мэтта Доэрти и Сон Хын Мина.

“Тоттенхэм”, набрав 33 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Кристал Пэлас” с 22 очками остался на 12-й позиции.

“Кристал Пэлас” – “Тоттенхэм” - 0:4 (0:0)

Голы: Кейн, 48 - 0:1, Кейн, 53 - 0:2, Доэрти, 68 - 0:3, Сон Хын Мин, 72 - 0:4

“Кристал Пэлас”: Гуаита, Клайн, Андерсен, Гехи, Уорд, Шлупп (Матета, 61), Эзе (Хьюз, 74), Дукуре, Олисе (Эдуар, 73), Айю, Заа.

“Тоттенхэм”: Льорис, Доэрти (Эмерсон, 78), Дайер, Лангле (Дэвис, 86), Ромеро, Перишич (Уайт, 86), Хейбьерг, Скипп (Сарр, 66), Сон Хын Мин, Кейн, Хиль (Сессеньон, 77).

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