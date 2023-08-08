"Тоттенхэм" объявил о переходе талантливого аргентинского нападающего

Пресс-служба “Тоттенхэм Хотспур" на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Росарио Сентраль” и молодежной сборной Аргентины Алехо Велиза.

Английский клуб заплатил за футболиста 15 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на несколько миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2029 года. Аргентинец будет выступать за лондонский клуб под 36-м номером.

19-летний Велиз является воспитанником “Росарио Сентраль”. За основной состав аргентинского клуба он играет с 2021 года. Всего он провел за клуб из Росарио 62 матча во всех турнирах, забил 19 голов и отдал две результативные передачи.

Велиз с 2023 года играет за молодежную сборную Аргентины U20. Всего он провел за аргентинскую команду девять матчей и забил три гола, а также получил одну желтую карточку.

Напомним, что “Тоттенхэм” в прошлом сезоне финишировал на восьмом месте в чемпионате Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел получить право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.