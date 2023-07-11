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"Тоттенхэм" объявил о переходе полузащитника "Шахтера"

Новости футбола Сегодня, 15:15
"Тоттенхэм" объявил о переходе полузащитника "Шахтера" Фото: сайт "Тоттенхэма"/Автор неизвестен

Пресс-служба лондонского “Тоттенхэма” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника донецкого “Шахтера” и сборной Израиля Манора Соломона.

Футболист воспользовался правилом ФИФА и приостановил с украинским клубом контракт, который действовал до 31 декабря 2023 года. Таким образом, 23-летний хавбек перешел в английский клуб бесплатно. Стороны подписали контракт, который будет действовать до лета 2028 года.

Соломон выступал за “Шахтер” с 2019 года. Он перешел в украинский клуб в январе 2019 года из “Маккаби” (Петах-Тиква). Сумма трансфера составила шесть миллионов евро. Всего Соломон провел за клуб из Донецка 106 матчей во всех турнирах, забил 22 гола и отдал девять результативных передач. В составе “Шахтера” он дважды становился чемпионом Украины в сезонах-2018/2019 и 2019/2020, один раз выиграл Кубок Украины в сезоне-2018/2019, а также один раз стал обладателем Суперкубка Украины в 2021 году.

Соломон с 2018 года играет за сборную Израиля. Всего за израильскую национальную команду он провел 35 матчей, забил семь голов и отдал девять результативных передач, а также получил две желтые карточки.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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