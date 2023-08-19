Тоттенхэм обыграл Манчестер Юнайтед в матче АПЛ

В матче 2-го тура Английской Премьер-лиги “Тоттенхэм Хотспур" на своем поле обыграл “Манчестер Юнайтед”. Матч состоялся в Лондоне на стадионе “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум” и завершился победой хозяев со счетом 2:0.

В начале второго тайма счет открыл Пап Матар Сарр. В концовке матча лондонский клуб увеличил отрыв в счете благодаря автоголу Лисандро Мартинеса.

“Тоттенхэм Хотспур”, набрав четыре очка, вышел на четвертое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Манчестер Юнайтед” с тремя очками опустился на 10-е место.

“Тоттенхэм Хотспур” – “Манчестер Юнайтед” - 2:0 (0:0, 2:0)

Голы: 1:0 – 49 Сарр, 2:0 – 83, автогол Мартинес.

“Тоттенхэм Хотспур”: Викарио, Порро (Эмерсон, 88), Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Дэвис, 70), Мэддисон, Биссума, Кулусевски (Соломон, 88), Сарр (Хейбьерг, 76), Сон Хын Мин, Ришарлисон (Перишич, 70).

“Манчестер Юнайтед”: Онана, Уан-Биссака (Диогу Далот, 66), Варан, Мартинес, Шоу, Каземиро, Бруну Фернандеш, Маунт (Пельистри, 85), Антони (Эриксен, 66), Гарначо (Санчо, 66), Рэшфорд (Марсьяль, 85).

Желтые карточки: Уан-Биссака (33), Антони (38), Бруну Фернандеш (39), Удоджи (63).