"Тоттенхэм" неожиданно проиграл в АПЛ

В матче 18-го тура чемпионата Англии лондонский “Тоттенхэм” на своем поле проиграл бирмингемской “Астон Вилле” со счетом 0:2.

Победу гостям принесли голы Эмилиано Буэндиа и Дугласа Луиса.

“Астон Вилла”, набрав 21 очко, вышла на 12-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 30 очками остался на пятой позиции.

“Тоттенхэм” – “Астон Вилла” - 0:2 (0:0)

Голы: Буэндиа, 50 - 0:1, Луис, 73 - 0:2

“Тоттенхэм”: Льорис, Доэрти (Эмерсон, 80), Дэвис, Лангле, Ромеро, Перишич (Спенс, 88), Хейбьерг (Скипп, 88), Биссума (Сарр, 80), Сон Хын Мин, Кейн, Хиль (Сессеньон, 63).

“Астон Вилла”: Ольсен, Янг, Мингз, Конса (Ингз, 82), Динь, Макгинн (Коутиньо, 78), Буэндиа (Чемберс, 82), Камара, Дуглас Луис (Беднарек, 82), Уоткинс, Бэйли (Кэш, 66).

Не пропустите: "Ювентус" может расстаться с бразильским защитником.