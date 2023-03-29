"Тоттенхэм" не сумел переманить главного тренера "Вольфсбурга"

Главный тренер "Вольфсбурга" Нико Ковач отказался возглавить “Тоттенхэм”, сообщает waz-online.de.

По сведениям источника, представители английского клуба обращались к хорватскому специалисту, но получили отказ. Ковач готов рассмотреть вариант со сменой клуб не раньше лета. Под руководством 51-летнего хорвата “волки” занимают седьмое место в турнирной таблице Бундеслиги.

Напомним, что ранее “Тоттенхэм” уволил с поста главного тренера Антонио Конте.

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