"Тоттенхэм" не смог победить в матче 1-го тура чемпионата Англии

В матче 1-го тура Английской Премьер-лиги лондонский “Тоттенхэм Хотспур” на выезде сыграл вничью с “Брентфордом”. Матч состоялся в городе Брентфорд на стадионе “Брентфорд Комьюнити” и завершился со счетом 2:2.

На 11-й минуте счет открыл Кристиан Ромеро. В середине первого тайма равновесие восстановил Бриан Мбемо. На 36-й минуте хозяев вперед вывел Йоан Висса. В концовке первого тайма счет сравнял Эмерсон Роял.

Во 2-м туре “Тоттенхэм Хотспур” на своем поле сыграет с “Манчестер Юнайтед”. Матч будет сыгран 19 августа.

“Брентфорд” – “Тоттенхэм Хотспур” - 2:2 (2:2, 0:0)

Голы: 0:1 – 11 Ромеро, 1:1 – 26, пенальти Мбемо, 2:1 – 36 Висса, 2:2 – 45 Эмерсон.

“Брентфорд”: Флеккен, Хики (Роэрслев, 72), Айер (Йоргенсен, 84), Пиннок, Коллинз, Генри, Нергор (Баптист, 72), Йенсен (Дамсгор, 49), Янельт, Висса (Шаде, 72), Мбемо.

“Тоттенхэм Хотспур”: Викарио, Эмерсон, Ромеро (Санчес, 14), ван де Вен, Удоджи, Мэддисон, Биссума, Кулусевски, Скипп (Сарр, 75), Сон Хын Мин (Перишич, 75), Ришарлисон.

Желтые карточки: Викарио (26), Санчес (36), Мэддисон (36), Скипп (44), Хики (62).