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"Тоттенхэм" назвал "Баварии" новые требования по трансферу Харри Кейна

Новости футбола Сегодня, 15:42
"Тоттенхэм" назвал "Баварии" новые требования по трансферу Харри Кейна Фото: инстаграм Харри Кейна/Автор неизвестен

Лондонский “Тоттенхэм” назвал мюнхенской “Баварии” новые требования по трансферу нападающего Харри Кейна, сообщает The Times.

По сведениям источника, английский клуб хочет получить 115 миллионов евро, одним платежом. Данное условие может стать проблемой для немецкого клуба, который хочет выплачивать сумму несколькими траншами в течение нескольких лет. При этом в “Тоттенхэме” надеются, что форвард все-таки согласится продлить контракт, который действует до лета 2024 года.

29-летний Кейн является воспитанником “Тоттенхэма” и играет за основной состав с 2011 года. Всего он провел за английский клуб 435 матчей во всех турнирах, забил 280 голов и отдал 64 результативные передачи. При этом футболист до сих пор не выиграл с клубом ни одного трофея. Главным достижением Кейна в “Тоттенхэма” являются выход в финал Лиги чемпионов сезона-2018/2019.

Кейн с 2015 года играет за сборную Англии. Всего он провел за английскую национальную команду 84 матча, забил 58 голов и отдал 18 результативных передач.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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