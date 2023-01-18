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"Тоттенхэм" нацелился на защитника сборной Испании

Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: инстаграм Педро Порро/Автор неизвестен Фото: инстаграм Педро Порро/Автор неизвестен

Лондонский “Тоттенхэм” проявляет интерес к испанскому защитнику лиссабонского “Спортинга” Педро Порро, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб хочет приобрести футболиста в зимнее трансферное окно. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как португальцы требуют за него 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство “Тоттенхэма” пообещало главного тренеру Антонио Конте подписать двух игроков в январе.

В нынешнем сезоне 23-летний Порро провел за “Спортинг” 23 матча во всех турнирах, забил два гола и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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эксперт Dailysports Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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