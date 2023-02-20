"Тоттенхэм" нацелился на защитника "Реала"

Лондонский “Тоттенхэм” проявляет интерес к защитнику мадридского “Реала” и сборной Германии Антонио Рюдигеру, сообщает fichajes.com.

По сведениям источника, английский клуб попробует купить футболиста в летнее трансферное окно. На приобретении игрока настаивает главный тренер “шпор” Антонио Конте, который ранее работал с ним в “Челси”.

В нынешнем сезоне 29-летний Рюдигер провел за “Реал” 31 матч во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

Не пропустите: Победы "Арсенала" и "Ливерпуля", потери "Сити" и "Челси": результаты 24-го тура АПЛ.