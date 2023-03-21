"Тоттенхэм" нацелился на тренера из Бундеслиги

Лондонский “Тоттенхэм” проявляет интерес к главному тренеру франкфуртского “Айнтрахта” Оливеру Гласнеру, сообщает Bild.

По сведениям источника, руководство английского клуба рассматривает кандидатуру немецкого специалиста в качестве замены нынешнему наставнику Антонио Конте.

Ранее Конте подверг жесткой критике футболистов и игроков “Тоттенхэма”. После 28 туров “шпорры” занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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