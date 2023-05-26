"Тоттенхэм" нацелился на полузащитника "Шахтера"

“Тоттенхэм” проявляет интерес к полузащитнику “Шахтера” и сборной Израиля Манору Соломону, который выступает за “Фулхэм” на правах аренды, сообщает one.co.il.

По сведениям источника, английский клуб может воспользоваться тем, что ФИФА разрешается футболистам приостанавливать контракты с украинскими клубами. Контракт израильтянина с “Шахтером” истекает 31 декабря 2023 года и поэтому он может перейти в другой клуб бесплатно.

В нынешнем сезоне 23-летний Соломон провел за “Фулхэм” 23 матча во всех турнирах и забил пять голов.

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