"Тоттенхэм" нашел замену Льорису в Серии А
Новости футбола Сегодня, 12:30
Фото: инстаграм Алекса Мерета/Автор неизвестен
Лондонский “Тоттенхэм” проявляет интерес к вратарю неаполитанского “Наполи” и сборной Италии Алексу Мерету, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. В составе “шпор” он может заменить ветерана команды Уго Льориса. Неаполитанцы оценивают вратаря в 30 миллионов евро, но лондонцы рассчитывают купить его дешевле, так как его контракт с клубом истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне 26-летний Мерет провел за “Наполи” 37 матчей во всех турнирах и пропустил 29 голов.
Не пропустите: "Аталанта" может принять радикальное решение по Гасперини.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 12:55 "Реал" нацелился на вратаря сборной Грузии
Новости футбола Вчера, 17:10 "Барселона" не смогла обыграть команду Цыганкова в матче Ла Лиги
Новости футбола Вчера, 16:42 Расписание матчей Лиги чемпионов 11-12 апреля
Новости футбола 09 апр 2023, 16:15 "Бавария" готова заплатить огромные деньги за Кейна
Новости футбола 09 апр 2023, 14:30 "Арсенал" упустил победу над "Ливерпулем"
Новости футбола 08 апр 2023, 17:02 "Реал" неожиданно проиграл в домашнем матче Ла Лиги
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:15 Фанаты "Ньюкасла" недовольны дорогим зимним новичком команды Новости футбола Сегодня, 12:55 "Реал" нацелился на вратаря сборной Грузии Новости футбола Сегодня, 12:42 "Шахтер" близок к покупке таланта из Южной Америки Новости футбола Сегодня, 12:30 "Тоттенхэм" нашел замену Льорису в Серии А Новости футбола Сегодня, 12:15 Анчелотти ярко высказался о своем будущем Новости футбола Сегодня, 10:31 Месси пригласил назойливого болельщика в свой дом Новости футбола Сегодня, 10:00 Анчелотти высказался о драке с участием своего игрока Новости футбола Сегодня, 09:28 "Челси" готовит трансфер забивного португальца Новости футбола Сегодня, 09:00 "Челси" уговорил ключевого футболиста продлить контракт Новости футбола Сегодня, 07:31 "Лидс" обязали выплатить огромную сумму за неудачный трансфер
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Сити - Бавария 11 апреля 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бенфика - Интер 11 апреля 2023 года Футбол 12 апр 2023 Прогноз на матч Реал Мадрид - Челси 12 апреля 2023 года Футбол 12 апр 2023 Прогноз на матч Милан - Наполи 12 апреля 2023 года Футбол 13 апр 2023 Прогноз на матч Ювентус - Спортинг Лиссабон 13 апреля 2023 года Футбол 13 апр 2023 Прогноз на матч Байер - Юнион Сен-Жиллуа 13 апреля 2023 года