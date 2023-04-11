"Тоттенхэм" нашел замену Льорису в Серии А

Лондонский “Тоттенхэм” проявляет интерес к вратарю неаполитанского “Наполи” и сборной Италии Алексу Мерету, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает вариант с приобретением голкипера в летнее трансферное окно. В составе “шпор” он может заменить ветерана команды Уго Льориса. Неаполитанцы оценивают вратаря в 30 миллионов евро, но лондонцы рассчитывают купить его дешевле, так как его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Мерет провел за “Наполи” 37 матчей во всех турнирах и пропустил 29 голов.

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