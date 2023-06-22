"Тоттенхэм" нашел замену Льорису в Италии

Вратарь “Эмполи” Гильермо Викарио перейдет в “Тоттенхэм”, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб договорился о переходе футболиста за 20 миллионов евро. В ближайшее время голкипер прилетит в Англию, чтобы пройти медицинское обследование. В составе “Тоттенхэма” итальянец может заменить французского голкипера Уго Льориса, контракт с которым истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Викарио провел за “Эмполи” 32 матча во всех турнирах и пропустил 41 гол.