"Тоттенхэм" нашел замену Льорису в АПЛ

“Тоттенхэм” проявляет интерес к вратарю “Брентфорда” и сборной Испании Давиду Рае, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, лондонский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе “шпор” испанец может заменить французского голкипера Уго Льориса, который покинет клуб. Стоит отметить, что Раю можно будет купить по сниженной цене, так как его контракт с клубом истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 27-летний Рая провел за “Брентфорд” 36 матчей во всех турнирах и пропустил 46 голов.

Не пропустите: Агент Неймара начал переговоры с английским топ-клубом.