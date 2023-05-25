"Тоттенхэм" нашел неожиданного тренера

“Тоттенхэм" продолжает активные поиски нового главного тренера.

По информации FootballTransfers, лондонский клуб сделал предложение Брендану Роджерсу.

Сейчас 50-летний специалист остается без работы. Еще в начале апреля он покинул “Лестер”.

Также лондонский клуб рассматривает и другие кандидатуры, среди которых Грэм Поттер или Луис Энрике.