"Тоттенхэм" начал искать замену Кейну

“Тоттенхэм” может присоединиться к борьбе за лучшего бомбардира “Наполи” минувшего сезона Виктора Осимхена.

По информации журналиста Sky Sport Italia Массимо Марианелла, такой трансфер вероятен, если капитан “шпор” Харри Кейн будет продан.

Также в услугах африканского футболиста заинтересованы “Челси”, “Манчестер Юнайтед” и ПСЖ.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб согласится продать своего лучшего бомбардира за 150 млн евро.