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Тоттенхэм на пути к рекорду Арсенала

Новости футбола Сегодня, 04:13
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Тоттенхэм на пути к рекорду Арсенала Фото с сайта skysports.com/Автор неизвестен

Во вчерашнем матче Тоттенхэм сумел выбороть очередную победу в текущем сезоне против Кристал Пэлас. Тем самым «шпоры» продолжили свою беспроигрышную серию до десяти матчей и вновь закрепились на вершине турнирной таблицы АПЛ.

Если Тоттенхэм сумеет продолжить и далее свою беспроигрышную серию, то может повторить рекорд Арсенала, который «канониры» поставили в сезоне 2003/04. Тогда подопечные Арсена Венгера завершили футбольный год без единого поражения в 38 матчах Премьер-лиги.

Пока не ясно, достижим ли такой уровень для «шпор», ведь в следующем месяце их ждет проверка в матчах с Челси и Манчестер Сити, а в декабре матч против Ньюкасла. Последний раз они завоевывали чемпионский титул в Англии в далеких 1951 и 1961 годах. С момента основания Премьер-лиги Англии в 1992 году, наибольшим достижением Тоттэнхема является вице-чемпионство в сезоне 2016/17.

Когда на пресс-конференции тренеру «шпор» задали вопрос о его мечте, касательно того, чтобы в мае вести с ним разговор о чемпионском титуле он ответил:

«Сны длятся до тех пор, пока тебя кто-нибудь не разбудит. Посмотрим».

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