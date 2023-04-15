"Тоттенхэм" на 95-й минуте потерпел поражение в матче АПЛ

В матче 31-го тура чемпионата Англии “Тоттенхэм” на своем поле проиграл “Борнмуту” со счетом 2:3.

На 14-й минуте счет открыл Сон Хын Мин, но на 38-й - равновесие восстановил Матиас Винья. В начале второго тайма гостей вперед вывел Доминик Соланке. На 88-й минуте счет сравнял Арно Данджума. В компенсированное время победу гостям принес Данго Уаттара.

“Борнмут”, набрав 33 очка, вышел на 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Тоттенхэм” с 53 очками остался на пятой позиции.

“Тоттенхэм” – “Борнмут” - 2:3 (1:1)

Голы: Сон Хын Мин, 14 - 1:0, Винья, 38 - 1:1, Соланке, 51 - 1:2, Данджума, 88 - 2:2, Уаттара, 90+5 - 2:3

“Тоттенхэм”: Льорис, Порро, Дайер, Лангле (Санчес, 35; Данджума, 58), Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Кулусевски, Скипп (Ришарлисон, 77), Сон Хын Мин, Кейн.

“Борнмут”: Нето, Стивенс, Келли, Мифем, Винья (Смит, 49), Тавернье (Уаттара, 79), Лерма, Кристи (Энтони, 66), Ротуэлл, Биллинг (Сенеси, 79), Соланке.

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