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"Тоттенхэм" на 90-й минуте упустил победу в гостевом матче АПЛ

Новости футбола Сегодня, 17:00
Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Эвертона"/Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Англии ливерпульский “Эвертон” и лондонский “Тоттенхэм” сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Харри Кейн, но в концовке встречи хозяев от поражения спас Майкл Кин.

“Тоттенхэм”, набрав 50 очков, вышел на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Эвертон” с 27 очками поднялся на 15-ю позицию.

“Эвертон” – “Тоттенхэм” - 1:1 (0:0)
Голы: Кейн, 68 (с пенальти) - 0:1, Кин, 90 - 1:1

“Эвертон”: Пикфорд, Коулмэн (Миколенко, 77), Тарковски, Кин, Годфри, Гуйе (Гарнер, 84), Дукуре, Онана (Дэвис, 83), Ивоби, Грэй (Симмс, 77), Макнил.

“Тоттенхэм”: Льорис, Порро, Дайер, Лангле (Санчес, 77), Ромеро, Перишич, Хейбьерг, Кулусевски, Скипп, Сон Хын Мин (Лукас Моура, 82), Кейн.

Удаления: Дукуре (58), Лукас Моура (88).

Не пропустите: "Тоттенхэм" может отказаться продать Кейна.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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