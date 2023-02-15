"Тоттенхэм" может стать собственностью известного миллиардера

Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи намерен приобрести “Тоттенхэм”.

Ожидается, что заявка будет отправлена в ближайшие недели.

Как пишет Financial Times, за лондонский клуб бизнесмен заплатит 3 миллиарда долларов, он также должен будет погасить долг клуба, которые составляют 750 миллионов долларов.

В собственности Наджафи будет 70% акций клуба. Остальные 30% купят инвесторы из стран Ближнего Востока.

Отметим, что этот миллиардер владеет клубом НБА “Финикс”.