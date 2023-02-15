"Тоттенхэм" может стать собственностью известного миллиардера
Новости футбола Сегодня, 09:15
Фото: открытые источники/Автор неизвестен
Ирано-американский миллиардер Джам Наджафи намерен приобрести “Тоттенхэм”.
Ожидается, что заявка будет отправлена в ближайшие недели.
Как пишет Financial Times, за лондонский клуб бизнесмен заплатит 3 миллиарда долларов, он также должен будет погасить долг клуба, которые составляют 750 миллионов долларов.
В собственности Наджафи будет 70% акций клуба. Остальные 30% купят инвесторы из стран Ближнего Востока.
Отметим, что этот миллиардер владеет клубом НБА “Финикс”.
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