"Тоттенхэм" может пригласить триумфатора Эредивизии

Лондонский “Тоттенхэм” проявляет интерес к главному тренеру роттердамского “Фейеноорда” Арне Слоту, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб уже провел с голландским специалистом предварительные переговоры, которые прошли успешно. Впрочем, “шпорам” еще нужно будет согласовать с клубом сумму компенсации за тренера.

44-летний Слот возглавил “Фейеноорд” в 2021 году и в нынешнем сезоне привел клуб к титулу чемпиона Нидерландов. Ранее он тренировал АЗ.

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