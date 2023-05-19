"Тоттенхэм" может пригласить триумфатора Эредивизии
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм "Фейеноорда"/Автор неизвестен
Лондонский “Тоттенхэм” проявляет интерес к главному тренеру роттердамского “Фейеноорда” Арне Слоту, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своем твиттере.
По сведениям источника, английский клуб уже провел с голландским специалистом предварительные переговоры, которые прошли успешно. Впрочем, “шпорам” еще нужно будет согласовать с клубом сумму компенсации за тренера.
44-летний Слот возглавил “Фейеноорд” в 2021 году и в нынешнем сезоне привел клуб к титулу чемпиона Нидерландов. Ранее он тренировал АЗ.
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