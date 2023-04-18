"Тоттенхэм" может пригласить экс-тренера сборной Испании

“Тоттенхэм” может назначить на пост главного тренера Луиса Энрике, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб рассматривает кандидатуру испанского специалиста, который уже провел переговоры с “Челси”.

Напомним, что “Тоттенхэм” несколько недель назад уволил с поста наставника Антонио Конте. Временно команду возглавляет Кристиан Стеллини.

52-летний Энрике ранее тренировал “Рому”, “Сельту”, “Барселону” и сборную Испании.

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