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"Тоттенхэм" может назначить своего бывшего игрока на пост главного тренера

Новости футбола Сегодня, 16:15
Фото: инстаграм Юргена Клинсманна/Автор неизвестен Фото: инстаграм Юргена Клинсманна/Автор неизвестен

Новым главным тренером лондонского “Тоттенхэма” может стать Юрген Клинсманн, сообщает Get German Football News.

По сведениям источника, руководство английского клуба может назначить немецкого специалиста, который возглавляет сборную Южной Кореи, по окончании нынешнего сезона.

58-летний Клинсманн в бытность футболистом выступал за “Тоттенхэм”. Впрочем, в тренерской карьере он пока что серьезных успехов не добивался. Немец ранее тренировал сборную Германии, "Баварию", сборную США и “Герту”.

Стоит отметить, что “Тоттенхэм” также интересуется Бренданом Роджерсом (экс-"Лестер"), Венсаном Компани ("Бернли"), Маурисио Почеттино (экс-"Тоттенхэм" и экс-ПСЖ), Грэмом Поттером (экс-"Челси") и Юлианом Нагельсманном (экс-"Бавария").

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Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
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