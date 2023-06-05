"Тоттенхэм" может летом расстаться с 12 футболистами

Лондонский “Тоттенхэм” может расстаться с 12 футболистами в летнее трансферное окно, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, английский клуб собирается расстаться с вратарем Уго Льорисом, защитниками Эриком Дайером, Беном Дэвисом и Давинсоном Санчесом, полузащитниками Иваном Перишичем и Райаном Сессеньоном. Также лондонцы могут продать защитника Серхио Регилона, полузащитников Харри Уинкса, Джованни Ло Чельсо и Танги Дембеле. Кроме того, “Тоттенхэм” не будет выкупать трансферы арендованных защитника Клемана Лангле ("Барселона") и полузащитника Арно Данджуму ("Вильярреал").

В нынешнем сезоне “Тоттенхэм” занял восьмое место в Премьер-лиге и не попал в еврокубки.