"Тоттенхэм" может купить вратаря сборной Грузии

“Тоттенхэм” проявляет интерес к вратарю “Валенсии” и сборной Грузии Георгию Мамардашвили, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, лондонский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Сумма отступных в контракте грузина составляет 108 миллионов евро, но испанцы могут продать его дешевле. Голкипером также интересуются “Атлетико”, “Астон Вилла”, “Вильярреал” и “Порту”.

В нынешнем сезоне 22-летний Мамардашвили провел за “Валенсию” 39 матчей во всех турнирах и пропустил 45 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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