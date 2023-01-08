"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" поборются за вратаря сборной Англии
Новости футбола Сегодня, 11:55
Фото: инстаграм Джордана Пикфорда/Автор неизвестен
"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к вратарю “Эвертона” и сборной Англии Джордану Пикфорду, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.
По сведениям источника, лондоцы и манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно, так как ливерпульцы точно не продадут его в январе.
В нынешнем сезоне 28-летний Пикфорд провел за “Эвертон” 18 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.
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Александр Шевченко эксперт Dailysports
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