"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" поборются за вратаря сборной Англии

"Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед" проявляют интерес к вратарю “Эвертона” и сборной Англии Джордану Пикфорду, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, лондоцы и манкунианцы рассматривают вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно, так как ливерпульцы точно не продадут его в январе.

В нынешнем сезоне 28-летний Пикфорд провел за “Эвертон” 18 матчей во всех турнирах и пропустил 27 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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