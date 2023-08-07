“Тоттенхэм Хотспур” – “Шахтер” – 5:1 (видеообзор)

Лондонский “Тоттенхэм Хотспур” в товарищеском матче разгромил донецкий “Шахтер” со счетом 5:1. Данный матч стал прощальным для вратаря донецкого клуба Андрея Пятова. Кроме того матч был благотворительным в пользу народа Украины.

На 38-й минуте счет открыл Харри Кейн. В конце первого тайма равновесие восстановил Кевин Келси. В начале второго тайма Кейн вновь вывел вперед английский клуб. На 55-й минуте форвард забил третий гол. На 79-й минуте Кейн оформил покер. В компенсированное время второго тайма окончательный счет установил Дан Скарлетт.

“Тоттенхэм Хотспур” (Лондон, Англия) – “Шахтер” (Донецк, Украина) – 5:1 (1:1)

Голы: Кейн, 38 - 1:0, Келси, 45 - 1:1, Кейн, 50 - 2:1, Кейн, 55 - 3:1, Кейн, 79 - 4:1, Скарлетт, 90+4 - 5:1

“Тоттенхэм"”: Викарио, Эмерсон, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Хейбьерг, Мэддисон (Ло Чельсо, 77), Кулушевски, Сарр (Скипп, 87), Сон Хин Мин (Соломон, 78), Кейн (Скарлетт, 80).

“Шахтер”: Пятов (Ризнык, 17), Гочолейшвили, Матвиенко, Козык (Ламкин, 46), Топалов (Педриньо, 60), Зубков (Кащук, 46), Назарина (Траоре, 81), Крыськив (Мартинс, 75), Очеретько, 60), Сикан (Вьюнник, 75), Келси (Кастильо, 75).

Видеообзор матча