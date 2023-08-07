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“Тоттенхэм Хотспур” – “Шахтер” – 5:1 (видеообзор)

Новости футбола Сегодня, 01:00
“Тоттенхэм Хотспур” – “Шахтер” – 5:1 (видеообзор) Фото: инстаграм “Тоттенхэм Хотспур”/Автор неизвестен

Лондонский “Тоттенхэм Хотспур” в товарищеском матче разгромил донецкий “Шахтер” со счетом 5:1. Данный матч стал прощальным для вратаря донецкого клуба Андрея Пятова. Кроме того матч был благотворительным в пользу народа Украины.

На 38-й минуте счет открыл Харри Кейн. В конце первого тайма равновесие восстановил Кевин Келси. В начале второго тайма Кейн вновь вывел вперед английский клуб. На 55-й минуте форвард забил третий гол. На 79-й минуте Кейн оформил покер. В компенсированное время второго тайма окончательный счет установил Дан Скарлетт.

“Тоттенхэм Хотспур” (Лондон, Англия) – “Шахтер” (Донецк, Украина) – 5:1 (1:1)
Голы: Кейн, 38 - 1:0, Келси, 45 - 1:1, Кейн, 50 - 2:1, Кейн, 55 - 3:1, Кейн, 79 - 4:1, Скарлетт, 90+4 - 5:1

“Тоттенхэм"”: Викарио, Эмерсон, Дэвис, Ромеро, Удоджи, Хейбьерг, Мэддисон (Ло Чельсо, 77), Кулушевски, Сарр (Скипп, 87), Сон Хин Мин (Соломон, 78), Кейн (Скарлетт, 80).

“Шахтер”: Пятов (Ризнык, 17), Гочолейшвили, Матвиенко, Козык (Ламкин, 46), Топалов (Педриньо, 60), Зубков (Кащук, 46), Назарина (Траоре, 81), Крыськив (Мартинс, 75), Очеретько, 60), Сикан (Вьюнник, 75), Келси (Кастильо, 75).

Видеообзор матча

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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