Тоттенхэм Хотспур одержал уверенную победу в матче АПЛ

В матче 3-го тура Английской Премьер-лиги “Тоттенхэм Хотспур” на выезде добился победы над “Борнмутом”. Матч состоялся в Борнмуте на стадионе “Дин Корт” и завершился победой гостей со счетом 2:0.

На 17-й минуте счет открыл Джеймс Мэддисон, которому голевой пас отдал Папе Матар Сарр. В середине второго тайма преимущество лондонского клуба увеличил Деян Кулушевски с передачи Дестини Удоджи.

“Тоттенхэм”, набрав семь очков, вышел на первое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. “Борнмут” с одним очком остался на 15-м месте.

“Борнмут” – “Тоттенхэм Хотспур” - 0:2 (0:1, 0:1)

Голы: 0:1 – 17 Мэддисон, 0:2 – 63 Кулусевски.

“Борнмут”: Нето, Ааронс, Келли, Забарный, Керкез, Кристи (Траоре, 60), Ротуэлл (Кук, 46), Биллинг (Мур, 86), Клюйверт (Энтони, 60), Соланке, Семеньо (Брукс, 73).

“Тоттенхэм Хотспур”: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удоджи (Дэвис, 82), Мэддисон (Скипп, 73), Биссума (Ло Чельсо, 74), Кулусевски, Сарр (Перишич, 59), Сон Хын Мин, Ришарлисон (Хейбьерг, 60).

Желтые карточки: Келли (45), Биссума (53), Ришарлисон (54), Перишич (71).