Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Юнайтед: где смотреть матч чемпионата Англии

В субботу, 19 августа в матче 2-го тура чемпионата Англии сыграют “Тоттенхэм Хотспур" и “Манчестер Юнайтед”.

Матч состоится в Лондоне на стадионе “Тоттенхэм Стэдиум” и начнется в 19:30 по киевскому времени.

Транслировать матч будут следующие каналы:

Алжир:beIN SPORTS CONNECT, TOD, beIN Sports Premium 1

Андорра: Canal+ Foot

Ангола: SuperSport MaXimo 2, SuperSport Premier League ROA, DStv Now

Ангилья:Csport.tv

Антигуа и Барбуда:Csport.tv

Аргентина:ESPN Argentina, Star+

Аруба:Csport.tv

