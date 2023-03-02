"Тоттенхэм" хочет переманить хавбека "Барселоны"

“Тоттенхэм” проявляет интерес к полузащитнику “Барселоны” и сборной Кот-д'Ивуара Франку Кессье, сообщает Sport.es.

По сведениям источника, английский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Лондонцы хотят воспользоваться тем, что африканец не получает достаточное количество игровой практики в стане каталонцев. Впрочем, купить игрока будет непросто, так как он не собирается менять клуб.

В нынешнем сезоне 26-летний Кессье провел за “Барселону” 28 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2026 года.

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