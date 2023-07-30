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"Тоттенхэм" хочет купить талантливого нападающего "Баварии"

Новости футбола Сегодня, 12:50
"Тоттенхэм" хочет купить талантливого нападающего "Баварии" Фото: инстаграм Матиса Теля/Автор неизвестен

Лондонский “Тоттенхэм Хотспур” проявляет интерес к нападающему мюнхенской “Баварии” и юношеской сборной Франции Матису Телю, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в своем твиттере.

По сведениям источника, английский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. “Бавария” может согласить продать игрока. При этом сам француз не хочет уходить из мюнхенского клуба.

18-летний Тель выступает за “Баварию” с лета 2022 года. Он перешел в немецкий клуб из “Ренна”. Сумма трансфера составила 20 миллионов евро. Всего француз провел за “Баварию” 28 матчей во всех турнирах и забил шесть голов. В составе мюнхенского клуба Тель становился чемпионом Германии в сезоне-2022/2023. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года.

Тель с 2022 года играет за юношескую сборную Франции возрастом до 19 лет. Он провел за французскую команду восемь матчей, забил пять голов и отдал четыре результативные передачи, а также получил две желтые карточки.

Напомним, что в прошлом сезоне “Тоттенхэм” занял восьмое место в чемпионате Англии. Таким образом, лондонский клуб не сумел завоевать право сыграть в еврокубках в сезоне-2023/2024.

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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