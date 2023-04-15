“Тоттенхэм” готовит рекордный трансфер в истории

Вингер “Барселоні” Ансу Фати может перейти в “Тоттенхэм”.

По информации издания Sport.es, ради трансфера звездного испанца "шпоры" готовы серьезно потратиться.

В частности, лондонцы собираются сделать его самым дорогим трансфером в истории клуба, превзойдя рекорд с покупкой Танги Н’Домбеле за 62 миллиона евро.

По данным Transfermarkt, в данный момент Фати оценивается в 35 миллионов евро.